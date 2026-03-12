В Крыму предотвратили теракт против высокопоставленного военного Минобороны

Сотрудники ФСБ предотвратили в Крыму террористический акт, планировавшийся украинскими спецслужбами в отношении высокопоставленного военнослужащего одного из подразделений Минобороны РФ. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.





К совершению преступления привлекли местного жителя, который добровольно вступил в контакт с украинскими кураторами и собирал данные для проведения диверсий, уточнили в ведомстве.





От них он получил задание взорвать автомобиль военного, а также номер машины, координаты схрона со взрывчаткой, адрес и дату нападения. Оперативники задержали подозреваемого до того, как он успел подготовиться к преступлению. Имя военного, на которого планировалось нападение, не уточняется.





12 февраля ФСБ сообщала о задержании в Удмуртии 57-летнего мужчины, готовившего теракт в отделе МВД в городе Можге. В его гараже обнаружили самодельное взрывное устройство и компоненты для его изготовления, сообщили тогда в ведомстве. В отношении фигуранта возбудили уголовные дела по статьям о приготовлении к теракту и незаконном обороте взрывчатых веществ.