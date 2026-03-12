Новости
Новости 18+
St
В Кремле назвали условия для продолжения работы Telegram в России
18+
Песков потребовал от мессенджера «гибкого контакта» с властями для решения накопленных проблем undefined
Новости

В Кремле назвали условия для продолжения работы Telegram в России

Песков потребовал от мессенджера «гибкого контакта» с властями для решения накопленных проблем

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал условия, при которых Telegram сможет избежать блокировки на территории страны. 


В интервью РИА Новости он заявил, что руководство мессенджера должно обеспечить полное соблюдение российского законодательства и наладить «гибкий контакт» с органами власти для оперативного решения возникающих вопросов. 


Ранее на конференции в НИУ ВШЭ представитель Кремля призвал россиян переходить на отечественное приложение MAX, отметив, что Telegram пока не стал площадкой для системной работы по донесению государственной позиции. По словам Пескова, Россия нуждается в собственных конкурентных инструментах в цифровой среде, так как традиционные каналы информации за рубежом стремительно теряют эффективность.


В феврале 2026 года Роскомнадзор подтвердил замедление трафика Telegram из-за отказа платформы удалять запрещенный контент и выполнять требования по локализации данных. В ответ на это основатель сервиса Павел Дуров назвал эти действия попыткой принудить граждан к использованию подконтрольных государству ресурсов. 


Одной из главных претензий Роскомнадзора к Telegram остается отказ мессенджера оперативно удалять контент, признанный в России запрещенным. 

Читайте там, где удобно, и подписывайтесь на Daily Storm в Telegram, Дзен или VK.

Telegram
Дзен
VK
#кремль #telegram #дмитрий песков
Загрузка...
Загрузка...