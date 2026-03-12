В Кремле назвали условия для продолжения работы Telegram в России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал условия, при которых Telegram сможет избежать блокировки на территории страны.





В интервью РИА Новости он заявил, что руководство мессенджера должно обеспечить полное соблюдение российского законодательства и наладить «гибкий контакт» с органами власти для оперативного решения возникающих вопросов.





Ранее на конференции в НИУ ВШЭ представитель Кремля призвал россиян переходить на отечественное приложение MAX, отметив, что Telegram пока не стал площадкой для системной работы по донесению государственной позиции. По словам Пескова, Россия нуждается в собственных конкурентных инструментах в цифровой среде, так как традиционные каналы информации за рубежом стремительно теряют эффективность.





В феврале 2026 года Роскомнадзор подтвердил замедление трафика Telegram из-за отказа платформы удалять запрещенный контент и выполнять требования по локализации данных. В ответ на это основатель сервиса Павел Дуров назвал эти действия попыткой принудить граждан к использованию подконтрольных государству ресурсов.





Одной из главных претензий Роскомнадзора к Telegram остается отказ мессенджера оперативно удалять контент, признанный в России запрещенным.