Новости
Новости 18+
St
«Достаточно»: Путин посоветовал главе Крыма Аксенову прекратить поднимать за него рюмки
18+
Так он отреагировал на радость политика о воссоединении полуострова с Россией
Новости

В годовщину воссоединения Крыма с Россией Владимир Путин провел совещание по развитию полуострова. На нем он с юмором отреагировал на слова главы Крыма Сергея Аксенова о многочисленных тостах в честь президента.


На встрече Путин поинтересовался, передал ли Аксенов благодарность участникам «Крымской весны». Глава республики заверил, что все поручения выполнены.


«Все передал. Поэтому спасибо огромное. Поднимали рюмку не один раз за Вас все эти дни», — сказал глава полуострова.


В ответ российский лидер с улыбкой сказал, что «пора бы прекратить». Он иронично отметил, что поднимать за него тосты «достаточно». Аксенов, в свою очередь, заявил, что это делалось не в рабочее время.

Подпишитесь на Daily Storm в MAX. Он работает там, где тормозит интернет.

А еще мы есть в Telegram, Дзен и VK.

Макс
Telegram
Дзен
VK
#крым #сергей аксенов #владимир путин
Загрузка...
Загрузка...