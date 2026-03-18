Новости
Новости 18+
St
Саксофонист Бутман возмутился уходом зрителей после появления Долиной на сцене в Петербурге
18+
Фестиваль «Триумф джаза» прошел в городе на Неве 17 марта
Новости

Саксофонист Бутман возмутился уходом зрителей после появления Долиной на сцене в Петербурге

Фестиваль «Триумф джаза» прошел в городе на Неве 17 марта

Саксофонист Игорь Бутман гневно отреагировал на массовый уход зрителей с гала-концерта XXVI фестиваля «Триумф джаза». Это произошло во время появления на сцене Ларисы Долиной.


В комментарии Daily Storm Бутман признался, что считает «идиотскими» вопросы от журналистов на тему Долиной. Дело не в личности народной артистки РФ, а в воспитании и повадках самих зрителей, полагает саксофонист.


«Ушли они, ну и что дальше? Да они [зрители] уходят со всех концертов!», — сказал Бутман, отказавшись далее обсуждать этот казус.


Долина была завершающим артистом на фестивале. Но, как пишут Telegram- каналы, после появления певицы на сцене зал быстро покинули свыше 50 человек.


Фестиваль прошел в Петербурге в БКЗ «Октябрьский» 17 марта. На сцене выступил Московский джазовый оркестр Бутмана в совместной программе с Долиной. Зрители услышали и квартет австралийского музыканта Джеймса Моррисона. Концерты в рамках фестиваля также прошли в Москве и Туле.


Ранее Лариса Долина заявила Daily Storm, что «жива-здорова» после квартирного скандала. Певица призналась, что первой поддержку получила как раз от Бутмана. Справилась, как видите. Жива, здорова, даже улыбаюсь. Так что все хорошо, спасибо», — говорила Долина на пресс-конференции, посвященной фестивалю «Триумф джаза».


Он основан Бутманом в 2001 году. За более чем 20 лет в нем участвовали такие звезды мирового уровня, как Элвин Джонс, Гэри Бертон, Рэнди Бреккер и другие.

Подпишитесь на Daily Storm в MAX. Он работает там, где тормозит интернет.

А еще мы есть в Telegram, Дзен и VK.

Макс
Telegram
Дзен
VK

Загрузка...
Загрузка...