Жена бывшего мэра Сочи попросила поселить детей в СИЗО вместе с ней
Суд ей отказал undefined
Жена бывшего мэра Сочи попросила поселить детей в СИЗО вместе с ней

Суд ей отказал

Жена бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского Янина попросила суд поселить ее детей к ней в СИЗО, однако ей было отказано. Об этом сообщает РБК.


Копайгородская заявила в суде, что не видела детей девять месяцев, и лишь после голодовки ей разрешили краткосрочную встречу. По ее словам, они очень тяжело переживают разлуку.


Защита предоставила психологические исследования, подтверждающие негативное влияние разлуки с родителями на состояние детей. Тем не менее суд приобщил их к делу, но в удовлетворении ходатайства отказал.


Копайгородская обвиняется в посредничестве при получении взяток, растрате в составе группы, легализации денежных средств, а также в принуждении свидетелей к даче ложных показаний. Ее муж, бывший мэр Сочи, отправился в зону СВО, после чего был арестован.

