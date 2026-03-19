ВЦИОМ: 97% москвичей довольны посещением зимних спортивных объектов столицы

Аналитический центр ВЦИОМ по заказу РИА «Недвижимость» представил результаты опроса москвичей и гостей столицы о зимнем отдыхе в Москве. Текущее состояние зимней спортивно-досуговой инфраструктуры — катков, лыжных трасс, горок — большинство опрошенных оценивает положительно.





Среди горожан 83% дали позитивную оценку, а среди посетителей, опрошенных непосредственно на объектах, этот показатель достиг 97%. Негативно высказались лишь 3% горожан и 1% посетителей. При этом 97% посетителей отметили, что довольны визитом на спортивно-досуговые объекты, причем большинство дает уверенно положительные отзывы.





Высокая удовлетворенность сопровождается ощущением позитивной динамики: улучшения возможностей для зимнего досуга в Москве за последние несколько лет замечают 73% горожан и 89% опрошенных на площадках посетителей.





В топ-3 наиболее популярных зимних активностей среди москвичей вошли катание на коньках (47%), катание с горки (37%) и беговые лыжи (30%). В зимний сезон 2025-2026 гг. около четверти опрошенных москвичей (23%) и каждый десятый турист (10%) посещали столичные спортивно-досуговые объекты. Наиболее вовлечена в зимний досуг молодежь до 25 лет (42%).





Среди посетителей 97% хотели бы прийти на объекты снова. Опрошенные также высоко оценивают комфортность условий для ожидания — около 90% сопровождающих отметили, что довольны.