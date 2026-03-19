Израильский самолет атаковал автомобиль с журналистами RT в Ливане, глава бюро и оператор ранены

Глава бюро RT в Ливане Стив Суини и его оператор ранены в результате атаки израильских сил на юге Ливана. Об этом сообщает агентство Russia Today (RT).





По словам пострадавших, израильский самолет выпустил ракету по машине съемочной группы, когда они пересекали мост возле военной базы. Оба журналиста находятся в сознании, они доставлены в госпиталь и получают медицинскую помощь.





Шрапнель (артиллерийский снаряд, предназначенный для поражения живой силы противника на открытой местности — прим. Daily Storm) от взрыва зацепила конечности пострадавших.





Ранее Суини неоднократно освещал ситуацию в регионе, в том числе сообщал о гуманитарной катастрофе в Ливане, где люди спят на улицах и живут в машинах из-за переполненных отелей и убежищ.





Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что произошедшее нельзя назвать случайностью. Она указала, что «на фоне убийства двух сотен журналистов в Газе случившееся сегодня случайным назвать нельзя».





Дипломат отметила, что ракета попала не в стратегический объект, а в место, где проводились съемки репортажа. Захарова призвала международные организации отреагировать на инцидент и пожелала журналистам скорейшего выздоровления.