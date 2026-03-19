«Фонтанка»: Юриста Илью Ремесло поместили в психиатрическую больницу в Петербурге
Блогер перестал выходить на связь после серии резких постов undefined
«Фонтанка»: Юриста Илью Ремесло поместили в психиатрическую больницу в Петербурге

Блогер перестал выходить на связь после серии резких постов

Юриста и блогера Илью Ремесло, который накануне выступил с критикой специальной военной операции и президента России, госпитализировали в психиатрическую больницу в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила «Фонтанка».


По данным издания, корреспонденту в справочной Психиатрической больницы № 3 имени Скворцова-Степанова подтвердили, что пациент с таким сочетанием имени и фамилии действительно находится в учреждении, посылки ему можно передавать по средам и субботам. 


Журналисты обратили внимание, что утром 19 марта в Telegram-канале Ремесло перестали выходить посты. В приложение он не заходил уже несколько часов и не отвечал на звонки. 


Позже информация о его госпитализации появилась в каналах «Два майора» и основателя школы операторов FPV-дронов «Соколы Хоруса» Александра Картавых, который заявил, что получил сведения напрямую из больницы. 


Вечером 17 марта Илья Ремесло, известный многолетней борьбой с оппозиционером Алексеем Навальным, опубликовал в своем Telegram-канале посты с критикой власти и СВО. 


Позже Ремесло в видеосообщениях подтвердил, что является автором этих текстов, и заявил, что не планирует покидать Россию. 

#общественники #блогеры #илья ремесло
