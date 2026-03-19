Фестиваль «Игропром-2026» в этом году пройдет в Московском кластере видеоигр и анимации

Московский кластер видеоигр и анимации станет площадкой ежегодной выставки-фестиваля «Игропром». Об этом на пресс-конференции заявила руководитель Агентства креативных индустрий Москвы (АКИ) Гюльнара Агамова.





«Москва остается главным драйвером развития: столичные компании генерируют почти 60% выручки всего сектора — около 104 миллиардов рублей. Московский кластер видеоигр и анимации, объединяющий уже 52 компании-резидента, стал ядром этой экосистемы. И мы рады, что в этом году в сентябре именно кластер станет площадкой выставки-фестиваля «Игропром», — отметила Агамова.





«Игропром» — один из крупнейших российских фестивалей, объединяющих профессионалов индустрии и любителей видеоигр. В 2025 году мероприятие проходило в пространстве «Main Stage», его посетило более 12 тысяч гостей.





Точная дата проведения фестиваля в 2026 году пока не определена, он запланирован на сентябрь. На площадке будут представлены как новинки российской видеоигровой индустрии, так и классические ретро-игры. Еще там пройдут киберспортивные турниры, выступят музыкальные артисты и косплееры.





