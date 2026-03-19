Россиянам возможно будут выплачивать компенсацию за вред от ИИ

Законопроект о регулировании искусственного интеллекта также обяжет маркировать созданный нейросетями контент

Минцифры разработало проект федерального закона «Об основах государственного регулирования сфер применения технологий искусственного интеллекта в РФ». Документ 18 марта опубликован на портале проектов нормативных правовых актов для общественного обсуждения, которое завершится 15 апреля. 


Согласно законопроекту, россияне получат право на компенсацию в случае причинения вреда использованием искусственного интеллекта — по общим правилам гражданского законодательства. Также граждане смогут оспаривать решения госорганов и госкомпаний, принятые с использованием ИИ, в досудебном порядке. 


Ответственность за противоправный результат распределяется между разработчиком, оператором системы, владельцем сервиса и пользователем соразмерно степени вины. При этом владельцы ИИ-моделей будут нести ответственность за противозаконный результат только в том случае, если о нем было заведомо известно. 


Все стадии разработки и обучения моделей ИИ должны будут осуществляться на территории РФ и только гражданами России. Лица, продающие товары с использованием ИИ, будут обязаны информировать покупателей о применении этих технологий. 


Согласно проекту, все созданные с помощью ИИ аудиовизуальные материалы должны содержать специальную маркировку-предупреждение, а крупные соцсети обязаны проверять ее наличие.


Для центров обработки данных предусматривается возможность заключать долгосрочные договоры купли-продажи электроэнергии с закрепленным предельным уровнем цены на весь срок действия соглашения. 


Вводится понятие «трансграничные технологии ИИ» — те, создание или использование которых связано с двумя и более государствами. Их функционирование «может быть запрещено или ограничено» в случаях, которые установит законодательство.


Если законопроект примут, он вступит в силу 1 сентября 2027 года. 

