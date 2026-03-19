Путин призвал убирать избыточные барьеры для бизнеса
Президент поручил проанализировать итоги внедрения риск-ориентированного подхода, который позволил снизить число проверок undefined
Путин призвал убирать избыточные барьеры для бизнеса

Президент поручил проанализировать итоги внедрения риск-ориентированного подхода, который позволил снизить число проверок

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости убирать мешающие бизнесу административные барьеры. Это важно для экономического суверенитета страны и стабильной работы промышленности, особенно средних и малых производств, сказал он на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры.


Путин напомнил, что в прошлом году надзорные органы перешли на риск-ориентированные подходы (РОП). В случаях, когда риски отсутствовали, проверки заменялись профилактическими мерами. Это позволило существенно снизить количество проверок, зачастую тормозивших работу предприятий.


«Сейчас нужно детально, всесторонне проанализировать итоги применения такого подхода и дальше убирать мешающие бизнесу избыточные административные барьеры», — сказал президент.


Он призвал действовать в этой сфере продуманно и взвешенно, проводить оптимальное число проверок и соблюдать права потребителей.

