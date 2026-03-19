США сняли санкции с Минфина Белоруссии, двух банков и производителей калия

Власти США приняли решение о снятии санкций с Министерства финансов Белоруссии, а также с Белинвестбанка и Банка развития. Об этом сообщил журналистам спецпосланник президента США Джон Коул по итогам переговоров с белорусским лидером Александром Лукашенко.





Кроме того, из всех санкционных списков выведены Белорусская калийная компания и «Беларуськалий». Коул заверил, что на этот раз процесс оформления решений пойдет значительно быстрее благодаря предварительным консультациям с американскими структурами.





В ходе переговоров, продлившихся более трех часов, Лукашенко предложил расширить повестку двусторонних отношений вопросами глобальных проблем. Белорусский лидер заявил, что США воюют на Ближнем Востоке против друзей Белоруссии, но при этом назвал себя сторонником Дональда Трампа «несмотря на определенные ошибки Соединенных Штатов».





Коул, в свою очередь, отметил, что Трамп отзывается о Лукашенко как о «хорошем друге и уважаемом мировом лидере». Стороны обсудили возможность визита белорусского президента в США и договорились работать над его организацией.





Это уже четвертый визит Джона Коула в Минск. Предыдущие раунды переговоров в 2025 году привели к снятию санкций с авиакомпании «Белавиа».