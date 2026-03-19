«Потасканная *****»: Медведев впервые выругался матом в своем Telegram-канале

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев впервые использовал нецензурную лексику в своем Telegram-канале, опубликовав пост с жесткой критикой в адрес Владимира Зеленского. Политик заменил часть букв в нецензурном слове звездочками.





В своем обращении Медведев назвал Зеленского «мерзкой зеленой тлей» и «вонючим псом», который рассчитывает продлить свое существование благодаря западной поддержке и проведению выборов в «умирающей стране». Он также охарактеризовал украинского лидера как «шатающегося от наркоты зомби» и «смердящий труп», который пытаются «гальванизировать» в качестве «проекта номер один».





Зампред Совбеза подчеркнул, что Зеленский никогда не будет для России «легальной стороной переговоров» и тем более стороной подписания «акта капитуляции». Он провел параллель с ситуацией в нацистской Германии, напомнив, что Гитлер не мог быть участником переговоров, а акт о безоговорочной капитуляции подписывали военные представители.





Медведев пояснил, что пишет об этом, «чтобы развеять иллюзии всех, кто связывает возможность урегулирования конфликта с этой тварью».





«Что бы ни делала такая особа, она останется ровно тем, кем является. Потасканной ******», — заключил политик.





Ранее накануне Дня защитника Отечества Медведев посетил одно из подразделений сил беспилотной авиации. Политик, в частности, наградил военных и ответил на их вопросы. Экс-президент призвал бойцов на передовой беречь себя.