Лукашенко помиловал 250 осужденных после переговоров со спецпосланником Трампа

Президент Белоруссии Александр Лукашенко помиловал 250 человек, осужденных за преступления экстремистской направленности. Решение принято после переговоров политика со специальным посланником президента США Джоном Коулом, которые прошли в Минске.





«В первую очередь глава государства традиционно руководствовался принципом гуманизма», — сообщили в пресс-службе президента.





Там добавили, что Лукашенко также учитывал обращения матерей, жен и близких осужденных. Всем им государство «предоставляет право на новую страницу в жизни», отмечается в сообщении.





По данным СМИ, среди освобожденных — журналистка Катерина Андреева, правозащитница Марфа Рабкова, блогер Эдуард Пальчис и другие. 15 человек депортированы в Литву, 235 остались в Белоруссии.





Ранее стало известно, что Коул объявил о снятии американских санкций с Белинвестбанка, Банка развития и Минфина страны, а также с Белорусской калийной компании и «Беларуськалия».