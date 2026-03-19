Более 80% опрошенных считают, что «Зима в Москве» делает досуг интереснее

Проект «Зима в Москве», объединяющий спортивно-досуговые объекты столицы, хорошо известен москвичам. Согласно опросу ВЦИОМ, 83% горожан знают о проекте, 60% — хорошо знакомы с ним, а 17% имеют опыт личных посещений.





Более 80% опрошенных согласны с тем, что проект дает больше поводов для общения, увеличивает количество мест для зимнего досуга, делает его более интересным и разнообразным, а также превращает город в приятное место для прогулок и повышает доступность зимнего спорта для молодежи.





Среди особенностей проекта горожане чаще всего выделяют вовлекающий формат бесплатных мероприятий. Восприятие проекта туристами также выраженно позитивное и практически не отличается от мнения москвичей.





Большинство опрошенных согласны с тем, что проект позволяет легко найти место для зимних активностей рядом с домом, а благотворительные мероприятия в его рамках помогают людям стать добрее.





Опрос также показал, что в рейтинге идеальных занятий для зимних выходных посещение катка занимает второе место — его называют предпочтительным вариантом треть опрошенных горожан, уступая лишь прогулке в парке или сквере. При этом москвичи 35–44 лет ставят зимние активности на первое место.