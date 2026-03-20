Депутаты попросили Минцифры и ФАС объяснить принцип формирования «белых списков»

Депутаты от КПРФ направили обращения в Минцифры и Федеральную антимонопольную службу с просьбой разъяснить критерии попадания тех или иных ресурсов в «белые списки». Авторами запроса выступили Алексей Куринный, Сергей Обухов, Евгений Бессонов, Ольга Алимова и Денис Парфенов, сообщают «Ведомости».





В обращении указывается, что включенные в перечни ресурсы получают экономическое преимущество и возможность монополизировать рынок, тогда как остальные сайты и платформы становятся отрезанными от пользователей.





По словам депутата Александра Ющенко, сильнее всего в период отключения связи страдают субъекты малого и среднего бизнеса, которые не попадают в «белые списки».





В Минцифры пояснили, что включение ресурсов в перечни принимается по согласованию с профильными ведомствами, а также при соответствии требованиям органов, отвечающих за обеспечение безопасности.





В ФАС пообещали рассмотреть обращение в установленном порядке после его поступления. Сейчас «белый список» включает более 120 сервисов, работающих при возможных ограничениях мобильного интернета.