Ким Чен Ын и его 13-летняя дочь Ким Чжу Э прокатились на танке
Председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын вместе с 13-летней дочерью Ким Чжу Э принял участие в наблюдении за военными учениями, в ходе которых отрабатывались маневры пехотных и танковых подразделений. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).


В маневрах были задействованы беспилотные летательные аппараты. Ким Чен Ын отметил, что войска успешно «обеспечили кооперацию и скоординированные действия», а также «преодолели прочную противотанковую защитную линию противников путем нанесения мощного удара, стремительного налета и захвата». 


Северокорейские СМИ также передали слова лидера, который, «смотря на ожесточенную атаку танков, потрясающих землю, выразил удовлетворение тем, что характерные для нашей армии доблесть и дерзость вполне отражены в величественном облике бурно продвигающихся вперед танков». 


На фотографиях, опубликованных государственными агентствами, Ким Чен Ын и его дочь запечатлены внутри танка. По данным западных СМИ, Ким Чжу Э, вероятно, готовится к руководству ядерными силами страны. 


Дочь северокорейского лидера регулярно сопровождает отца на военных мероприятиях. На прошлой неделе она уже присутствовала вместе с ним на учениях с применением реактивной артиллерии. 

