В Новосибирской области задержали фермера, потерявшую почти 200 голов скота из-за массового убоя

В Новосибирской области полицейские задержали фермершу Светлану Панину, чье хозяйство пострадало при массовом изъятии скота из-за вспышки пастереллеза. Об этом пишет Telegram-канал «Сибирский экспресс».





Женщина получила известность после того, как несколько дней назад пыталась догнать в здании областного правительства министра сельского хозяйства Андрея Шинделова. Кадры этой сцены распространились в соцсетях.





20 марта Панина вместе с другими жителями пыталась встретиться с чиновниками, а также подала заявление в прокуратуру на главу Минсельхоза.





После совещания с главой аграрного комитета Заксобрания Денисом Субботиным («Единая Россия») и начальником Новосибирского областного центра ветеринарно-санитарного обеспечения Юрием Шмидтом женщина вышла из здания облправительства, где ее задержали полицейские, пишут журналисты.





В правоохранительных органах пояснили, что Панина задержана для «принудительного привода» по проверке из-за поджога, которую начали в отношении ее мужа Сергея. По версии следствия, в ночь на 8 марта он вместе с другим сельчанином мог поджечь площадку для утилизации туш.





Семья Паниных занималась скотоводством в селе Новоключи Купинского района. После введения карантинных мер в их хозяйстве было изъято и уничтожено около 40 коров и 150 баранов.





По данным Управления ветеринарии региона, пастереллез, очаги которого зафиксированы в шести населенных пунктах пяти районов области, приобрел неизлечимую форму из-за изменчивости возбудителя. Массовый забой скота также идет в других регионах России.