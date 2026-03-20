В психиатрической больнице Петербурга рассказали о состоянии Ильи Ремесло. В приемной медчреждения заявили, что с тезкой блогера, критиковавшего власть и лично президента Владимира Путина, «ничего критического» нет, его пока обследуют.





«Доктор написал, что гражданин с такими данными обследуется на 20-м [лечебном] отделении. Родственники извещены. Передачу примут только от них. Доктор сказал, что общается [насчет самочувствия Ремесло] только с женой [блогера] и она в курсе всего. По состоянию пациента — ничего критического нет», — рассказали Daily Storm в приемной.





Там добавили, что пока непонятно, насколько долго Ремесло может пробыть в психушке: «Это только доктор может сказать и только жене. Не переживайте. Он публичный человек, и нам много народа звонит, поэтому все [подробности лучше узнать] через жену».





Больница № 3 имени Скворцова-Степанова состоит из 27 лечебных отделений, дневного стационара, клинико-диагностического отделения, двух лабораторий, а также вспомогательных подразделений, указывается на сайте учреждения.





Судя по номеру отделения, Ремесло ранее, вероятно, в поле зрения психиатров не попадал. В учреждении ранее сообщили журналистам, что пациенту с таким ФИО как у блогера можно передать посылку в субботу и в среду.





Ремесло — известный оппонент Алексея Навального и в целом оппозиции — на этой неделе выступил с жесткой критикой властей РФ. Мужчина с вечера 18 марта больше не публикует посты в своем Telegram-канале и не отвечает на сообщения журналистов. Ремесло ранее отмечал, что готов предстать перед судом за свои высказывания.