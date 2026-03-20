В Петербурге умерла жена Олега Басилашвили, телеведущая Галина Мшанская

В Санкт-Петербурге скончалась Галина Мшанская — супруга народного артиста СССР Олега Басилашвили. Об этом сообщила телеведущая Ника Стрижак.





Мшанской был 91 год. Она много лет работала на Ленинградском телевидении и телеканале «Культура», вела программы о театре и музыке.





Стрижак отметила, что Мшанская до последних дней сохраняла живой ум, назвала ее неповторимой, строгой и царственной женщиной. По ее словам, Басилашвили боготворил жену и переживал за нее больше, чем за себя.





Соболезнования семье выразил губернатор Петербурга Александр Беглов. В администрации города отметили, что программы Мшанской отличал безупречный петербургский стиль, а сама она была знатоком театра и классической музыки.