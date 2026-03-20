Новости
Новости 18+
St
В Петербурге умерла жена Олега Басилашвили, телеведущая Галина Мшанская
18+
Ей был 91 год undefined
Новости

В Петербурге умерла жена Олега Басилашвили, телеведущая Галина Мшанская

Ей был 91 год

В Санкт-Петербурге скончалась Галина Мшанская — супруга народного артиста СССР Олега Басилашвили. Об этом сообщила телеведущая Ника Стрижак.


Мшанской был 91 год. Она много лет работала на Ленинградском телевидении и телеканале «Культура», вела программы о театре и музыке.


Стрижак отметила, что Мшанская до последних дней сохраняла живой ум, назвала ее неповторимой, строгой и царственной женщиной. По ее словам, Басилашвили боготворил жену и переживал за нее больше, чем за себя.


Соболезнования семье выразил губернатор Петербурга Александр Беглов. В администрации города отметили, что программы Мшанской отличал безупречный петербургский стиль, а сама она была знатоком театра и классической музыки.

Подпишитесь на Daily Storm в MAX. Он работает там, где тормозит интернет.

А еще мы есть в Telegram, Дзен и VK.

Макс
Telegram
Дзен
VK
#петербург #олег басилашвили #супруги
Загрузка...
Загрузка...