Новости
Новости 18+
St
18+
Новости

Центробанк России снизил ключевую ставку до 15% годовых

Это седьмое снижение подряд и второе в этому году

Центральный банк России понизил ключевую ставку на 0,5 процентных пункта, до 15% годовых, сообщила пресс-служба ЦБ.

Подпишитесь на Daily Storm в MAX. Он работает там, где тормозит интернет.

А еще мы есть в Telegram, Дзен и VK.

Макс
Telegram
Дзен
VK

Это второе снижение ставки подряд с начала 2026 года. 13 февраля Совет директоров ЦБ уже понижал ее на 0,5 процентного пункта — с 16% до 15,5%.


В ЦБ отметили, что экономика продолжает возвращаться к траектории сбалансированного роста, а после исчерпания влияния разовых факторов, в частности налоговых изменений, инфляция возобновит снижение. По данным регулятора, годовая инфляция в феврале составила 5,91%.


Как отмечали экономисты, снижению ключевой ставки способствуют благоприятные недельные данные по инфляции, охлаждение кредитной активности и стабилизация инфляционных ожиданий.


В регуляторе также подчеркнули, что будут оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий. 


Следующее заседание совета директоров Банка России по ключевой ставке запланировано на 24 апреля. 

#кредиты #цб #центробанк #ключевая ставка
