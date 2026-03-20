Центробанк России снизил ключевую ставку до 15% годовых

Это второе снижение ставки подряд с начала 2026 года. 13 февраля Совет директоров ЦБ уже понижал ее на 0,5 процентного пункта — с 16% до 15,5%.





В ЦБ отметили, что экономика продолжает возвращаться к траектории сбалансированного роста, а после исчерпания влияния разовых факторов, в частности налоговых изменений, инфляция возобновит снижение. По данным регулятора, годовая инфляция в феврале составила 5,91%.





Как отмечали экономисты, снижению ключевой ставки способствуют благоприятные недельные данные по инфляции, охлаждение кредитной активности и стабилизация инфляционных ожиданий.





В регуляторе также подчеркнули, что будут оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий.





Следующее заседание совета директоров Банка России по ключевой ставке запланировано на 24 апреля.