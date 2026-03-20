Умер бывший патриарх УПЦ Филарет, разорвавший связи с Русской православной церковью

Глава Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Епифаний сообщил о кончине почетного патриарха ПЦУ и бывшего предстоятеля Украинской православной церкви (УПЦ) Киевского патриархата Филарета (в миру — Михаил Антонович Денисенко).





Филарет недавно был госпитализирован в Киеве из-за ухудшения состояния здоровья. В начале марта его состояние оценивалось как критическое из-за обострения хронических заболеваний и преклонного возраста.





Филарет возглавлял Украинскую православную церковь Киевского патриархата с 1995 по 2018 год с титулом Патриарха Киевского и всей Руси-Украины. После Объединительного собора 15 декабря 2018 года получил статус почетного патриарха Православной церкви Украины (ПЦУ).





С 1992 года, после ухода из Русской православной церкви вместе с частью клира, он активно продвигал автокефалию УПЦ, что привело к созданию Киевского патриархата.





В 1997 году священник был предан анафеме РПЦ за «раскольническую деятельность». Однако в октябре 2018 года Константинопольский патриархат объявил о снятии анафемы и восстановлении его в церковном общении. РПЦ этого решения не признала.