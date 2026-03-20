В РПЦ не стали соболезновать из-за смерти патриарха УПЦ Филарета и напомнили о его вкладе в раскольничество
Ему было 97 лет
Ему было 97 лет

В РПЦ воздержались от соболезнований, комментируя смерть патриарха Украинской православной церкви (УПЦ) Филарета и напомнили о его значительном вкладе в появление раскольников. 


«Вынуждены констатировать, что без многолетних трудов Филарета Денисенко было бы невозможно появление раскольников на Украине, которые, будучи поддержаны Фанаром и киевской властью, с особым остервенением терроризируют верующих канонической Церкви на Украине. Больше добавить нечего», — заявил Daily Storm замглавы Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.


Фанар — исторический район Стамбула (Константинополя), известный как резиденция Константинопольского патриарха. От него Православная церковь Украины (ПЦУ; создана на основе УПЦ) получила 6 января 2019 года томос о предоставлении автокефалии.


РПЦ неоднократно подчеркивала, что считает ПЦУ раскольнической. Филарету (в миру Михаил Денисенко) было 97 лет. Он был пострижен в монахи в начале 1950-х годов. Филарет до распада СССР являлся митрополитом Киевским и Галицким, а затем и предстоятелем УПЦ Московского патриархата.


Начиная с 1991 года Филарет начал добиваться независимости от РПЦ и образовал Украинскую православную церковь Киевского патриархата. За это РПЦ лишила его сана и предала анафеме.

#рпц #патриарх #смерть #соболезнования #кипшидзе #упц
