Во Франции заявили, что задержали в Средиземном море танкер из России

Морская префектура Средиземноморья объявила о перехвате французским военно-морским флотом танкера Deyna, следовавшего из российского порта Мурманск. Судно шло под флагом Мозамбика, операция проводилась совместно с британскими союзниками.





Президент Франции Эмманюэль Макрон подтвердил информацию о задержании в соцсети X, подчеркнув, что конфликт на Ближнем Востоке не отвлечет Париж от поддержки Украины. По его словам, «суда, обходящие международные санкции и нарушающие морское право, являются военными спекулянтами».





Власти считают, что танкер принадлежит теневому флоту России. Военные передали информацию о перехвате в прокуратуру Марселя. Судно будет доставлено на якорную стоянку для проведения проверки.





В январе в Средиземном море был задержан нефтяной танкер Grinch. Экипаж состоял из граждан Индии. Макрон утверждал, что судно прибыло из России.





Позже танкер освободили после выплаты штрафа компанией-владельцем. Российский МИД отвергал какую-либо связь задержанного судна с Москвой.