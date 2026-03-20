Во Франции заявили, что задержали в Средиземном море танкер из России
Макрон назвал суда теневого флота «военными спекулянтами» и заявил, что Париж не допустит обхода санкций
Морская префектура Средиземноморья объявила о перехвате французским военно-морским флотом танкера Deyna, следовавшего из российского порта Мурманск. Судно шло под флагом Мозамбика, операция проводилась совместно с британскими союзниками.


Президент Франции Эмманюэль Макрон подтвердил информацию о задержании в соцсети X, подчеркнув, что конфликт на Ближнем Востоке не отвлечет Париж от поддержки Украины. По его словам, «суда, обходящие международные санкции и нарушающие морское право, являются военными спекулянтами». 


Власти считают, что танкер принадлежит теневому флоту России. Военные передали информацию о перехвате в прокуратуру Марселя. Судно будет доставлено на якорную стоянку для проведения проверки. 


В январе в Средиземном море был задержан нефтяной танкер Grinch. Экипаж состоял из граждан Индии. Макрон утверждал, что судно прибыло из России. 


Позже танкер освободили после выплаты штрафа компанией-владельцем. Российский МИД отвергал какую-либо связь задержанного судна с Москвой.

