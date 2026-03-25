Онищенко: Даже если скот в России заразился пастереллезом через поставленные параллельным импортом корма, доказать это будет сложно

В Новосибирской области с 16 февраля действует режим ЧС из-за вспышек бешенства и пастереллеза среди скота. Из очагов заражения, которые затронули несколько районов региона, изъяли всех сельскохозяйственных млекопитающих. До сих пор неясно, из-за чего животные массово заболели. Даже если скот в России заразился пастереллезом через поставленные параллельным импортом корма, доказать это будет сложно, говорит экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко.





Товары, которые приходят к нам через параллельный импорт, называют «серыми» — их продают без разрешения производителя.





Если фермеры сами купили контаминированные корма, то они сами и несут за это ответственность, говорит Онищенко. Но производители вряд ли бы допустили в продажу некачественную продукцию, ведь тогда компания потеряет сразу весь рынок, рассуждает он.





«Чтобы обвинять, надо доказать, что эти корма контаминированы. И я не думаю, что нормальный зарубежный производитель будет терять рынок. Тут могло постороннее вмешательство быть, хотя такого рода вещи пока еще не доказаны», — сказал Daily Storm экс-глава Роспотребнадзора.





А подтвердить, что еда для скота была заражена, будет сложно, ведь ее наверняка больше не осталось, продолжает экс-глава Роспотребнадзора.





«Я с уверенностью могу сказать что доказать, что это было из-за рубежа привезено, не получится. Это надо поймать за руку. Потому что те корма, которыми они кормили, уже давно съедены», — посетовал он.





Точно неизвестно, какую вакцину использовали фермеры, у которых уничтожили скот. Но нужно помнить, что ни один препарат не защищает 100% поголовья, добавляет Онищенко: «Вакцин, которые 100% защищают, нет в принципе. На людях мы считаем, что даже если вакцина защищает 60% из тех, кого привили, это уже хорошо. Потому что разная иммунная система по-разному реагирует и так далее».





Эксперт считает, что заражение сначала могли скрывать, но постепенно оно стало распространяться все шире.





«Такое широкое распространение, это, скорее всего, накопившаяся проблема, на которую не обращали внимания, может быть, затирали ее, не дай бог. А теперь она проявилась в полном своем величии», — заключил он.





Власти Новосибирской области 24 марта сообщили, что закончили изымать скот из очагов пастереллеза. Новых случаев заболевания не наблюдают уже 20 дней. Компенсацию за убитых животных получили 228 семей в общей сумме 76 миллионов рублей.