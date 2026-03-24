Популизм или патриотизм? Ветераны МВД оценили идею депутата отправлять на СВО увольняющихся полицейских

В Ассоциации профсоюзов полиции раскритиковали идею направлять на СВО уволившихся из-за низких зарплат сотрудников МВД. С таким предложением выступил депутат Пермской городской думы Владимир Плотников. Свое заявление он сделал после доклада главы УМВД Перми, в котором отмечалось, что в прошлом году на работу в городскую полицию пришли 178 человек, а уволились — 412.





«Считаю, это [идея депутата] популизм. У кого были желание и возможности — те уже сняли с себя форму полицейского и надели пятнистую. СВО и МВД — совершенно разные направления и зоны ответственности. Когда полицейский работает за нескольких человек (из-за некомплекта кадров), ему и так сложно. А еще и сказать ему: «Давай, иди на передовую...». Мужика и так колбасит, на нервной почве глаза дергаются, давление поднялось. И в этот момент ему надо говорить: «Ну что, хочешь уйти — давай на СВО?» Наверное, это неправильно», — заявил Daily Storm глава ассоциации Алексей Лобарев.





Он заметил, что некоторые изначально ушли из органов участвовать в боевых действиях из-за финансового вопроса. «Люди сами определяют, как им строить будущее. И многие идут [на СВО]. Но просто делать это как обязаловку — неправильно», — добавил ветеран специальной службы Московского уголовного розыска.





Еще один ветеран МВД, председатель Самарского регионального отделения «Российский Союз ветеранов» Владимир Самохвалов также отметил, что воевать на СВО или нет — личное дело каждого сотрудника. Но патриотизм никто не отменял, считает собеседник.





«Это все индивидуальный выбор. Однако Родину, конечно же, защищать надо. Но как сам экс-полицейский относится к этому делу, что он из себя представляет, патриот он или лжепатриот?» — задался вопросом полковник в отставке.





«Депутат по сути дела правильно заметил, что если вам в полиции мало платят — там [на СВО] в разы можно больше получать. Это реальная жизнь. Логически так и выглядит: ты работал в органах, получил практическую закалку, знания какие-то имеешь — время сложное, давай Родину защищай, помогай товарищам, нашим детям», — сказал Самохвалов.





Депутат Плотников ранее выразил мнение, что правоохранители не имеют права уходить со службы «в это сложное время», поскольку имеют «долг перед нашей Родиной». Но тех, кто все же уволился из МВД, следует мобилизовать на СВО в первую очередь, предложил депутат.





«Они — подготовленные. Зарплаты у них маленькие. Значит, надо их первыми [включать] в списки на СВО при мобилизации. Там хорошо платят», — заключил Плотников.