Онищенко прокомментировал ситуацию с забоем фермерского скота в Сибири

Меры, принятые в Новосибирской области, были отработаны годами и помогают избежать распространения опасной болезни. Такое мнение озвучил в беседе с Daily Storm экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко.





«Либо [пастереллез] либо [ящур]? Давно пора правильно ставить диагнозы. Ящур — это старая болезнь, а пастереллез — новое. Ящур представляет опасность и поэтому больных животных надо уничтожать. Конечно, это потери в экономике: частные фермеры разорятся, а у жителей региона станет меньше животного белка в потребительской корзине. Что касается мероприятий — они отработаны десятилетиями», — отметил Онищенко.





По его словам, очаги с заболеванием могли появится из-за ослабления ветеринарного надзора. Работа в подсобных хозяйствах изменилась, а ветеринарный надзор ослабел, уверен специалист. Онищенко добавил, что инфекция появилась не только в Новосибирской области, но и в некоторых регионах Урала.





6 марта в социальных сетях появились видео, где фермеры из Новосибирской области рассказали о беде: их коров изымают и уничтожают из-за неизвестной болезни. Местные власти ввели режим ЧС из-за эпидемии неизвестной болезни. По версии СМИ, в регионе, вероятно, произошла вспышка пастереллеза и ящура. Некоторые СМИ публиковали фотографии с флаконами вакцины от ящура, которыми якобы прививали коров в селе Новоключи.





Ранее «Коммерсант» со ссылкой на участников аграрного рынка писал о предполагаемом завозе ящура в Сибирь. Собеседник издания полагает, что инфекция могла попасть в Новосибирскую область и другие регионы из Казахстана.