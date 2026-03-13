В Высшей школе экономики и Финакадемии объяснили, почему дорожает нефть, но не укрепляется рубль

Эпоха роста цен на нефть и укрепления рубля ушла в небытие. Об этом Daily Storm заявил директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.





«Эта концепция — сегодня растет нефть, завтра растет рубль — почила в бозе года два-три назад. Сейчас это работает, но с большим лагом и только если налицо долговременная тенденция. А происходящие сейчас «вспышки» могут длиться в течение трех-четырех недель, не более. Прямой моментной корреляции цены на нефть с долларом сейчас не существует. Да, она есть, но с лагом в три-четыре, а иной раз и в пять месяцев», — сказал он.





По словам Остапковича, сейчас курс доллара формируется не на валютной бирже, находящейся под санкциями, а на банковских торгах. Участие в них принимают сами банки, экономические агенты и частично население.





«Туда [на банковские торги] приходят и экспортеры, которые продают валюту, и импортеры, которым она нужна. Соотношение этих игроков и формирует курс. Он сегодня зависит исключительно от счета текущих операций — от экспорта и импорта. Сколько валюта стоит на торгах, кто покупает, кто продает — столько она и стоит», — отметил эксперт.





Остапкович также добавил, что текущая цена на нефть актуальна лишь для тех, кто приобретает ее без контрактов. Для всех остальных, кто уже успел законтрактоваться, цена на энергоноситель не изменилась.





«Это не цена продаж, а так называемая спотовая цена. Продается 99% по уже оговоренным средним и долгосрочным контрактам. В них может быть установлено, что до конца 2026 года закупки будут идти по 40 или 60 долларов. А по тем ценам, которые сейчас достигают 120 долларов, нефть продается только при необходимости. Если вы законтрактовались по 60 долларов, вы так и будете продавать по этой цене, если нет другой договоренности», — резюмировал экономист.





Директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве России Алексей Зубец также заявил Daily Storm, что ждать укрепления рубля в ближайшее время не стоит. По его словам, на доходах страны и курсе национальной валюты рост цен на энергоносители отразится лишь через несколько месяцев.





«Оплата происходит с задержкой, и мы знаем: Россия до сих пор поставляла нефть по старым ценам. Дорожать она стала буквально несколько дней назад. Рубль не укрепляется, потому что деньги еще не дошли», — отметил он.





Подорожание доллара эксперт связал с опасениями населения, что война на Ближнем Востоке разрушит российскую финансовую систему, из-за чего россияне начали скупать валюту.





«Многие испугались и начали покупать доллары, поэтому рубль стал падать. Валюта подорожала именно по этой причине», — резюмировал экономист.





Ранее Банк России впервые с 20 декабря 2025 года поднял курс доллара выше 80 рублей. На выходных и в понедельник он будет на уровне 80,2254 рубля, а евро — 91,9847 рубля.





В феврале 2026 года курс рубля оставался стабильным, но к концу месяца незначительно ослаб до 77,27 рубля, опустившись на 1,6% относительно января. По данным ЦБ, это происходило в том числе на фоне роста индекса доллара к мировым валютам на 0,6%.