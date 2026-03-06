Журналист Познер поддержал коллегу Карлсона, попавшего в опалу к Трампу

Журналист Владимир Познер поддержал американского коллегу Такера Карлсона, попавшего в опалу к президенту США Дональду Трампу. Политик окончательно исключил тележурналиста из своих «фаворитов». Все из-за критики в адрес военной операции в Иране.





«В Америке вполне принято, когда разные президенты высказывались не раз и не два о журналистах. Когда-то Трамп разделял какие-то взгляды Карлсона, а теперь нет. Я бы не стал придавать этому [конфликту] особое значение. Любопытно, конечно, что Такер Карлсон, которого изгнали из Fox News (где он номер один по популярности), сумел создать совершенно для себя новый способ высказываться публично [речь идет о медиаплатформе Tucker Carlson Network (TCN), которую журналист основал в конце 2023 года]», — заявил Познер Daily Storm.





По cловам мэтра отечественной журналистики, он считает коллегу Карлсона человеком, влияющим на мнения большого числа людей. А их недопонимания с главой Белого дома прессе не стоит раздувать, полагает Познер.





«Сегодня в Соединенных Штатах Карлсон самый популярный новостной человек. Поэтому, собственно, на него и обращают внимание. То, что он говорит, безусловно, очень сильно влияет на мнения большого количества людей», — заметил собеседник.





Он признался, что очень хорошо знаком с деятельностью Карлсона и точно не отказался бы от личной беседы с телеведущим: «Он, несомненно, интересен мне. Я бы, наверное, с удовольствием взял у него интервью или бы согласился дать ему интервью. Но все это из области сугубо теории. У меня нет с ним никаких контактов, а специально связываться с ним не стану».





Трамп ранее исключил Карлсона из организации MAGA (Make America Great Again). «Такер сбился с пути. Я понял это уже давно, и он не MAGA. MAGA — это «Америка прежде всего», и Такер не имеет ко всему этому никакого отношения. И Такер на самом деле недостаточно умен, чтобы это понять», — сказал президент США.





Сам телеведущий отреагировал на решение Трампа. «Бывают моменты, когда меня раздражает Трамп, и прямо сейчас определенно к ним относится. Но я всегда буду любить его независимо от того, что он обо мне говорит», — заявил журналист.





Ранее Карлсон являлся активным сторонником республиканца и участвовал в его предвыборной кампании. Но удары США и Израиля по Ирану журналист назвал «абсолютно отвратительными и злодейскими».





Кроме того, Карлсон говорил, что США «утратили суверенитет в ближневосточной политике в пользу Израиля» и «вынуждены подчиняться диктату крошечного, но стратегически важного союзника». Летом 2025-го Карлсон уже высказывался против атак Израиля на Иран, но тогда Трамп лишь сказал, что журналист — «чокнутый».





Издание Politico пишет, что даже у самых верных сторонников Трампа из MAGA возникают к нему вопросы из-за того, что американская администрация не может назвать четкие цели войны против Ирана.





MAGA (Make America Great Again) — политическое движение и предвыборный лозунг, вокруг которого сформировалась ключевая база сторонников Трампа. Возникнув в 2016 году, оно объединяет консервативных избирателей, разочарованных политическим истеблишментом. Идеология движения строится на принципе «Америка прежде всего». Это подразумевает экономический национализм, жесткую иммиграционную политику, протекционизм в торговле и невмешательство в зарубежные конфликты.