Украина на задворках? Политологи пояснили, как на СВО отразится война США, Израиля и Ирана

Американский лидер Дональд Трамп считает, что на операцию в Иране может потребоваться около 4-5 недель, но даже если атака продлится дольше, она ему не наскучит. О ситуации на Ближнем Востоке и ее значении для России Daily Storm поговорил с политологами. Они пояснили, что сейчас Вашингтон, озабоченный решением своих планов и идей, на время точно позабудет о существовании СВО и помощи Владимиру Зеленскому. Но даже такая позиция не повлияет существенно на расстановку сил на поле боя, заметили эксперты.





Поток оружия для Украины может обмелеть





«Наше временное облегчение состоит в том, что если США предстоит выбирать, куда сейчас направлять свои суперсовременные системы вооружений: на Ближний Восток или на Украину, понятно, что они скорее будут использовать те же Patriot или какие-то другие орудия на войну с Ираном. То есть, поток американского оружия для Украины может обмелеть», — заявил кандидат исторических наук, член Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов.





Но он добавил, что это не то обстоятельство, которое может радикально повлиять на ситуацию в российско-украинском конфликте. «Потому что по большинству параметров европейцы могут чем-то заменить американские поставки. Плюс на Украине уже накоплены какие-то запасы», — пояснил политолог.





По его мнению, конфликт на Ближнем Востоке для России прямо противоречит ее интересам. Создается новый не очень хороший фон для американского посредничества для урегулирования конфликта между Москвой и Киевом, заметил Кортунов.





«Естественно, тема Украина задвигается уже на второй план в свете последних событий. Сейчас первый вопрос: когда и где состоится новый раунд переговоров между Украиной и Россией? Понятно, что в Абу-Даби, где планировалось это провести, наверное, уже нереально. Ходят слухи, что перенесут переговоры в Стамбул», — заметил собеседник.





«Плюс сейчас многие критики скажут про Трампа: «Как можно доверять вообще американцам, если они так поступили с Ираном и чего стоит их посредничество?» Оппозиция к американскому медиаторству теперь будет более активной и у критиков США будет на это после атаки Ирана намного больше оснований, чем ранее», — заключил Кортунов.





Киев просит огня, но ракеты тратятся на Тегеран





Политолог-американист Михаил Синельников-Оришак обратил внимание на то, что американское руководство уже внесло коррективы после заявлений об операции с Ираном «на три-четыре дня».





«Если атака продлится более двух недель — проиграют все. Это будет очень дорого во всех смыслах (и финансовом, и имиджевом) и продемонстрирует, что США не может вести сразу несколько боевых дел. Есть опасения [у союзников Зеленского], что Украина может превратиться для Америки в забытую войну. Но надо учитывать, сколько туда было вложено! Если бы не столько усилий, которые делал Белый дом, можно было бы дистанцироваться и сказать, мол, разбирайтесь, туземцы, сами меж собой. Но бросать Украину тоже не получается», — полагает эксперт.





Поэтому, как отметил политолог, Вашингтону все равно приходится оказывать помощь Украине, которая бы понадобилась в настоящий момент самим Соединенным Штатам, если конфликт на Ближнем Востоке не прекратится быстро.





«До двух недель на Ближнем Востоке, полагаю, все должно завершиться. А там Трамп дальше будет решать свои задачи на внешней арене. Летят самолеты и танки горят — он любит такие картинки для обывателя», — сказал Синельников-Оришак.





Политолог Алексей Мартынов в комментарии Daily Storm признался, что не видит заинтересованности Вашингтона в делах Киева на фоне конфликта на Ближнем Востоке. По словам Мартынова, Украине давно пора понять: ее проблемы отошли на второй план в мировой повестке и слова поддержки от США не будут подкреплены делом.





Трамп же, как считает Мартынов, любит играть на публику и уже вовсю вжился в роль «спасителя планеты и гасителя войн». «Вот эта вся украинская блевотина настолько мизерна , незаметна, несущественна — по сравнению с тем, что сейчас происходит на Ближнем Востоке. Трамп уже ведь украинскую войну остановил в восьмой или девятый раз», — иронизирует политолог. —А сейчас он [глава Белого дома] запустил новую войну, которую потом тоже остановит».





Ранее, 28 февраля, вооруженные силы США и Израиля приступили к военной операции против Ирана. В ответ на это Тегеран ударил по Израилю и другим странам Ближнего Востока.