В «Роснефти» предупредили о росте цен на «черное золото» из РФ на фоне конфликта Ирана с Израилем и США

В «Роснефти» ожидают роста цен на «черное золото», однако с окончанием боевых действий на Ближнем Востоке его стоимость упадет, заявил Daily Storm пресс-секретарь компании Михаил Леонтьев: «Ну дорожать будет нефть. Потом дешеветь. Не вижу смысла сейчас это комментировать, надо время».





Председатель Союза нефтегазопромышленников России Геннадий Шмаль напомнил о том, что рынок реагирует на любые события. «Поэтому, учитывая, что Иран хоть и не является самым важным игроком на рынке (но и не рядовым) — ситуация, конечно, повлияет на баланс цен. Они станут выше», — сообщил он Daily Storm.





Он отметил, что конфликт не сильно скажется на России. «Потому что мы немножко находимся в стороне. Наши поставки в Китай и Индию продолжаются. Тем более есть потолок цен, определенный санкционными делами.Так что на этой истории Россия огромные деньги не получит», — считает собеседник.





Шмаль заметил, что ситуация на нефтяном рынке зависит и от продолжительности конфликта. «Цены, конечно, полезут вверх на фоне всего этого! Допускаю вариант, при котором нефть подорожает до 100 долларов за баррель. Был уже случай, когда цена доходила и до 140 долларов, но это было лет 12 назад», — указал эксперт.





По его мнению, России стоит больше нефти перерабатывать на своей территории, чтобы не зависеть от внешних рисков, связанных с военной обстановкой. «Торговать надо больше своими продуктами нефтяными. И зависимость от санкций будет меньше», — заключил Шмаль.





Ранее угрозы Ирана перекрыть Ормузский пролив (через него экспортируют почти всю ближневосточную нефть) на открытии торгов привели к росту цен на 13% до почти 82 долларов за баррель сорта Brent — рекордного более чем за год. Эти котировки позднее опустились. Баррель Brent стоит около 78 долларов — примерно на 10 долларов дороже, чем последние полгода.