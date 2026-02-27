Бойня между Пакистаном и Афганистаном продлится долго, заявили бывший пресс-секретарь Путина Кожухов и экс-сенатор Клинцевич

Бойня между Пакистаном и Афганистаном продлится долго, считают бывший пресс-секретарь Путина Михаил Кожухов и экс-сенатор Франц Клинцевич. По мнению второго собеседника, в конфликте замешаны США, желающие делать «кровавые деньги».





«Конфликт будет длиться долго. Потому что у талибов нет программы. Они хотели «научить» всех правильно молиться с их точки зрения, но что делать дальше — они не понимают. А только этому учатся», — заявил Daily Storm Кожухов, освещавший как военкор боевые действия в Афганистане в 1980-х годах и посещавший страну в качестве туриста.





Лидер Российского союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич уверен: эскалация конфликта произошла из-за провокации со стороны американских спецслужб: «США, как обычно, хотят чужими руками загребать жар. Устроить эту катавасию, ослабить страны, создать деструктивные процессы, а потом пытаться разруливать — ничего нового в действиях США нет. Но это может разразиться в достаточно основательную борьбу. На мой взгляд, конфликт продлится долго».





Он обратил внимание, что провокацию на границе устроить легко. «Там стрельнули, там... Для этого есть люди проплаченные. А дальше все идет как снежный ком. Уши спецслужб США торчат везде. На этом же конфликте можно кровавые деньги зарабатывать!» — заметил экс-сенатор, проходивший службу в составе 40-й армии в Афганистане в 1986–1988 годах.





Последствия для Афганистана могут быть очень серьезные, полагает Клинцевич. Пакистан и Афганистан — несоизмеримые по военно-техническим возможностям и людским ресурсам. «Американцы оставили огромное количество техники, вооружения Афганистану. Дрова в топку подброшены. Гореть будет достаточно интенсивно!» — добавил собеседник.





По его словам, Россия в этом конфликте занимает нейтральную позицию и будет мирить обе стороны, потому что она в нормальных отношениях и с Афганистаном, и с Индией. «Талибан» влияет на страны Средней Азии, соседей РФ, поэтому Россия будет принимать усилия, чтобы конфликт закончился», — заключил Клинцевич.





Кожухов также отметил, что Пакистан очень многое сделал для того, чтобы движение «Талибан» окрепло и захватило власть. «Нынешние противоречия говорят о том, что их [стран] пути разошлись кардинально. Но версия о влиянии США на Пакистан в развязывании конфликта настолько реальна, насколько и версия о том, что это российская разведка нашептала что-то «Талибану», — считает журналист.





После возвращения талибов к власти в 2021 году между Афганистаном и Пакистаном начались пограничные конфликты. Вооруженные столкновения возобновились 24 февраля 2026 года. Спустя два дня афганские военные начали операции против Пакистана в провинциях Хост, Пактия, Нуристан и других. С обеих сторон есть погибшие и раненые.





Начиная с 1947 года Афганистан и Пакистан ведут пограничный спор, когда второй получил независимость после раздела Британской Индии. Граница между двумя странами проходит по так называемой линии Дюранда протяженностью 2,6 тысячи километров.





У Пакистана не имеется претензий к линии Дюранда. Однако власти Афганистана убеждены, что это колониальная граница, лишившая страну части исторических пуштунских территорий. Ни одно правительство Афганистана границу по линии Дюранда не признавало.