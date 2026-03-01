Новости
Убийство аятоллы Хаменеи, бомбардировки Дубая и Тегерана. Второй день войны Израиля и США против Ирана
В Исламской республике объявили траур, российские туристы прячутся от дронов ОАЭ, а в Минабе погибли 148 школьниц

В Исламской республике объявили траур, российские туристы прячутся от дронов ОАЭ, а в Минабе погибли 148 школьниц
Верховный лидер Ирана Аятолла Али Хаменеи погиб в результате совместной военной операции США и Израиля. По данным иранских агентств Tasnim, IRNA, ISNA, Mehr и Fars, он был убит рано утром 28 февраля на рабочем месте в своей резиденции в Тегеране.


Также стало известно о гибели четырех членов его семьи: дочери, зятя, внука и невестки. В атаке также погиб высокопоставленный военный из министерства разведки, Хадж-Мохаммад Басери. Кроме того, Иран подтвердил гибель начальника Генерального штаба и министра обороны страны генерал-лейтенанта Абдольрахима Мусави.


Подробнее о втором дне военного конфликта — в материале Daily Storm.


Временное руководство Ирана


После гибели Хаменеи его обязанности временно передали президенту Масуду Пезешкиану, главе судебной власти и одному из членов Совета стражей конституции. Правительство объявило 40-дневный траур и неделю национальных выходных.


Власти Ирана пообещали отомстить за гибель Хаменеи. Также они объявили, что будут продолжать его курс.


Жертвы среди мирного населения


Удар пришелся не только на военные объекты. В городе Минаб атаковали начальную школу для девочек. В результате, по последним данным, погибли 148 учениц, еще 95 получили ранения. Постоянный представитель Ирана при ООН сообщил, что число жертв среди мирного населения продолжает увеличиваться.


В результате иранского ракетного удара в Тель-Авиве погибла женщина около 40 лет. Более 20 человек получили ранения. Спасатели продолжают поиски пострадавших под завалами.


В международном аэропорту Абу-Даби имени Зайеда также были жертвы. Один человек из неназванной азиатской страны погиб в результате удара, еще семеро получили ранения.


Ответный удар и эскалация


Корпус стражей исламской революции заявил о начале «самой мощной и ожесточенной атаки» на Израиль и американские военные базы в регионе. Президент США Дональд Трамп отреагировал на это заявление, предупредив Тегеран: «Не делайте этого, иначе мы ответим с невиданной силой».


Бомбардировки Дубая


Иран предпринял попытку удара по штаб-квартире Центрального разведывательного управления США в Дубае, сообщило агентство Fars. Также взрыв прогремел на американской военной базе в эмирате Эль-Фуджайра, передает Tasnim.


Кроме того, был атакован международный аэропорт Дубая, началась эвакуация. В результате ракетного удара есть разрушения. В районе Palm Jumeirah из-за пожара пострадали четыре человека.


Также обломки сбитого беспилотника упали на отель Burj Al Arab, там начался пожар. Пострадавших не было, огонь быстро потушили.

На фоне продолжающихся взрывов в Дубае жители получили рассылку от властей с просьбой оставаться в укрытиях и следить за официальными сообщениями.


В генконсульстве РФ в Дубае заявили ТАСС, что информации о пострадавших или погибших гражданах России нет. Будет решаться вопрос об эвакуации. Некоторых туристов бесплатно разместили в гостиницах.


Авиасообщение в регионе


Из-за закрытия воздушного пространства «Аэрофлот» и «Победа» отменили рейсы в Дубай и Абу-Даби на 1 марта. Etihad Airways приостановила полеты до 2 марта. «Аэрофлот» разместил 790 пассажиров в отелях ОАЭ. Также полеты отменили другие перевозчики.


Реакция России


Постпред России при ООН Василий Небензя на экстренном заседании Совбеза провел параллели с вторжением в Ирак в 2003 году: «Урок так и остался невыученным».


Москва настаивает на скорейшем возвращении ситуации вокруг Ирана к политико-дипломатическому пути разрешения, как подчеркнули в МИД РФ.


«Требуем немедленно вернуть ситуацию в русло политико-дипломатического урегулирования», — заявили в дипведомстве.


Министерство отметило, что Россия готова помочь в мирном урегулировании конфликта. 

