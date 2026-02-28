В Театре на Юго-Западе представят премьеру спектакля «Последняя женщина сеньора Хуана» с настоящими шпагами

С 6 марта по 29 мая в Театре на Юго-Западе пройдут показы спектакля «Последняя женщина сеньора Хуана». Премьерную постановку представит художественный руководитель театра, заслуженный артист России Олег Леушин, который также исполнит в ней главную роль. Билеты уже доступны на сайте «Мосбилет».





Как рассказали в пресс-службе театра, сюжет разворачивается вокруг Хуана — в прошлом легкомысленного романтика и повесы, который с годами превратился в философа и ироничного наблюдателя, мечтающего о покое. Однако встреча с прекрасной Кончитой вновь пробуждает в нем нежные чувства.





Режиссер Олег Леушин пояснил, что выбор пьесы неслучаен. Прошлый год был юбилейным для Валерия Беляковича — легендарному режиссеру, который в 90-х уже ставил этот материал на сцене театра, исполнилось бы 75 лет. Леушин признался, что захотел посвятить эту работу памяти Беляковича, а заодно и самому остановиться, посмотреть назад и поразмышлять о прожитых годах.





Особенностью новой версии спектакля станет использование настоящего холодного оружия. В постановке много фехтовальных сцен, и сам режиссер, по его словам, впервые решился выйти на сцену со шпагой в руках.