В Дубае после работы ПВО загорелся отель на острове Palm Jumeirah, есть пострадавшие

В престижном районе Дубая на искусственном острове Palm Jumeirah начался пожар в одном из отелей. Очевидцы сообщают, что возгорание произошло после серии взрывов в небе: на крышу здания упали обломки перехваченной ракеты или беспилотника. В соцсетях публикуют видео с густым дымом над территорией комплекса.





Власти эмирата подтвердили инцидент. На месте работают экстренные службы, район происшествия оцеплен. По официальным данным, пострадали четыре человека, их уже доставили в больницы. Генконсул РФ в Дубае Максим Владимиров сообщил РИА Новости, что информации о пострадавших россиянах не поступало.





Местная администрация просит жителей сохранять спокойствие и доверять только официальным сообщениям.





ЧП произошло на фоне массированной ракетной атаки в регионе. Ранее в Дубае была слышна серия мощных взрывов, из-за чего работу главного международного аэропорта приостановили. Также перестал принимать и отправлять рейсы аэропорт в соседнем городе Шардже.