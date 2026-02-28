Новости
После ударов по Ирану остановлено движение танкеров через Ормузский пролив
По нему проходят 20% мировых поставок нефти и значительные объемы газа undefined
На фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке поставки углеводородов через Ормузский пролив фактически прекращены: по данным систем мониторинга, скорость движения танкеров снизилась до нуля. 


Агентство Fars подтверждает, что арабские суда перестали заходить в акваторию, а ряд европейских правительств рекомендовал своим компаниям временно воздержаться от использования этого пути.


Эксперты указывают на неизбежную волатильность цен. В ближайшее время ожидается рост стоимости нефти на 10%. Если пролив, через который проходят 20% мировых морских поставок нефти и значительные объемы газа, останется закрытым надолго, цена за баррель может достичь 150 долларов, что создаст существенную нагрузку на мировую экономику.


Утром 28 февраля США и Израиль начали операцию «Эпическая ярость», нанеся удары по ряду иранских объектов. Иран в ответ произвел ракетные обстрелы израильской территории и американских баз на Ближнем Востоке. Сообщается о жертвах среди гражданского населения Ирана.

