После ударов по Ирану остановлено движение танкеров через Ормузский пролив

На фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке поставки углеводородов через Ормузский пролив фактически прекращены: по данным систем мониторинга, скорость движения танкеров снизилась до нуля.





Агентство Fars подтверждает, что арабские суда перестали заходить в акваторию, а ряд европейских правительств рекомендовал своим компаниям временно воздержаться от использования этого пути.





Эксперты указывают на неизбежную волатильность цен. В ближайшее время ожидается рост стоимости нефти на 10%. Если пролив, через который проходят 20% мировых морских поставок нефти и значительные объемы газа, останется закрытым надолго, цена за баррель может достичь 150 долларов, что создаст существенную нагрузку на мировую экономику.





Утром 28 февраля США и Израиль начали операцию «Эпическая ярость», нанеся удары по ряду иранских объектов. Иран в ответ произвел ракетные обстрелы израильской территории и американских баз на Ближнем Востоке. Сообщается о жертвах среди гражданского населения Ирана.