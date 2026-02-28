В МИД Ирана опровергли слухи о гибели верховного лидера Хаменеи и президента Пезешкиана

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи опроверг информацию о гибели верховного лидера аятоллы Али Хаменеи и президента Масуда Пезешкиана в результате ударов США и Израиля. В интервью NBC News он подчеркнул, что все высокопоставленные лица страны находятся в безопасности.





Комментируя последствия атаки, министр признал, что Иран, возможно, потерял одного или двух военных командиров. При этом он назвал эти потери «не большой проблемой».





Ранее The Times of Israel со ссылкой на израильских высокопоставленных чиновников написал, что глава КСИР генерал Мохаммад Пакпур, вероятно, погиб во время авиаудара.





Утром 28 февраля Израиль при поддержке американской армии нанес серию ударов по объектам в Тегеране, Исфахане и Кередже. Позже президент США Дональд Трамп объявил о начале масштабных действий против Ирана.