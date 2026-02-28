В Израиле допустили, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи мог быть убит

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи, вероятно, был убит, сообщает израильский «12-й канал». СМИ утверждает, что появляется «все больше признаков», свидетельствующих о его смерти. Официальных подтверждений этой информации не было.





Ранее сообщалось об атаке на резиденцию аятоллы. СМИ отмечали, что духовный лидер Ирана вывезен из Тегерана и находится в безопасном месте.





The Times of Israel со ссылкой на израильских высокопоставленных чиновников пишет, что глава Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал Мохаммад Пакпур, вероятно, также погиб во время авиаудара.





Мохаммад Пакпур стал командующим Корпусом стражей исламской революции, после того как израильская армия устранила его предшественника, Хоссейна Салами, в июне 2025 года.





Могли погибнуть и главы Минобороны и разведки Ирана. Армия обороны Израиля и сам Иран не подтверждали гибель военного руководства Исламской Республики.





Глава иранского МИД Аббас Арагчи заявил телекомпании NBC, что Иран, «возможно, потерял несколько командиров» в результате ударов США и Израиля.





КСИР сообщил, что 200 военных США стали жертвами ударов Ирана по американским базам. Атакам подверглись военные базы Соединенных Штатов в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии.