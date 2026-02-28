Новости
Акции российских нефтяных компаний взлетели на фоне эскалации на Ближнем Востоке
Обострение ситуации на Ближнем Востоке повысило спрос на ценные бумаги российских нефтяных компаний. После того как Вашингтон и Тель-Авив начали масштабную операцию против Тегерана, акции нефтедобытчиков России на Мосбирже пошли вверх.


По данным на 12:20 мск, лидером роста стала «Башнефть», чьи бумаги подорожали на 3,22%. Котировки «Роснефти» выросли на 2,89%, ЛУКОЙЛа — на 2,61%, «Татнефти» — на 2,93%, а «Газпром нефти» — почти на 3%. Акции «Сургутнефтегаза» прибавили в цене 2,77%.


Торги нефтью эталонной марки Brent на лондонской бирже ICE Futures в этот день не проводились. Аналитики связывают рост российского рынка с ожиданием повышения цен на сырье из-за рисков перебоев поставок в районе Персидского залива.


Ранее президент Дональд Трамп подтвердил начало масштабной военной операции вооруженных сил США и Израиля против Ирана, заявив, что она направлена на защиту американских граждан и нейтрализацию угроз на Ближнем Востоке. 

