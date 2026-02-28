МИД России назвал операцию США и Израиля против Ирана безрассудным шагом

Россия выступила с заявлением в связи с началом военной операции США и Израиля против Ирана. В МИД РФ призвали немедленно вернуть ситуацию в русло политико-дипломатического урегулирования и выразили готовность содействовать разрешению конфликта на основе международного права.





В дипведомстве указали, что предшествовавшие удару военно-политические и пропагандистские приготовления, включая стягивание американской группировки в регион, свидетельствуют о заранее спланированном характере действий. В министерстве назвали произошедшее неспровоцированным актом вооруженной агрессии против суверенного государства — члена ООН.





В Москве считают, что Вашингтон и Тель-Авив «в очередной раз затеяли опасную авантюру», которая стремительно приближает регион к гуманитарной, экономической и, возможно, радиологической катастрофе. МИД РФ призвал международное сообщество, включая руководство ООН и МАГАТЭ, дать объективную оценку этим действиям.





Утром 28 февраля Израиль при поддержке американской армии нанес серию ударов по объектам в Тегеране, Исфахане и Кередже. Позже президент США Дональд Трамп объявил о начале масштабных действий против Ирана.