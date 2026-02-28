Mehr: Число погибших при ударе по школе на юге Ирана увеличилось до 40

В результате удара Израиля и США по начальной школе на юге Ирана погибли не менее 40 человек, еще 48 пострадали. Такие данные приводит агентство Mehr.





Ранее иранские власти сообщали, что под удар попала школа в городе Минабе. По информации IRNA, погибли пять учениц, десятки детей остаются под завалами. Позже число жертв среди учащихся значительно выросло.





В Пентагоне заявили, что операция против Ирана получила название «Эпическая ярость». Самолеты ВВС Израиля продолжают наносить удары по целям на иранской территории. В ответ Иран атаковал военные базы США в Катаре, Кувейте, ОАЭ и Бахрейне, пишет Mehr.





МИД Ирана назвал произошедшее грубым нарушением территориальной целостности и суверенитета страны. Посольство России призвало соотечественников по возможности покинуть Иран.





Воздушное пространство закрыли не только Израиль и Иран, но также Катар, Бахрейн, Сирия и Ирак.