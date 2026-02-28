Новости
В ОАЭ один человек погиб в результате падения обломков иранской ракеты
Власти назвали это вопиющим нарушением суверенитета undefined
Один мирный житель погиб в Абу-Даби из-за падения обломков иранской ракеты. Об этом сообщило Министерство обороны Объединенных Арабских Эмиратов.  


Местные власти назвали произошедшее вопиющим нарушением национального суверенитета и международного права и заявили, что оставляют за собой право на ответ. 


По данным Ассоциации туроператоров России, сейчас в ОАЭ находятся около 50 тысяч российских туристов.


В соцсетях утверждают, что прошла эвакуация из небоскреба Бурдж-Халифа — самого высокого здания в мире. Очевидцы позже уточнили журналистам, что это не соответствует действительности.


Власти Ирана заявили, что под удар Израиля попала начальная школа в городе Минабе на юге страны, погибли пять девочек.

