«Миротворец показал лицо»: Медведев высказался о военной операции США в Иране

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал начало военной операции США против Ирана. В своем Telegram-канале он заявил, что переговоры Вашингтона с Тегераном изначально были лишь прикрытием и никто всерьез не собирался договариваться.





Вопрос теперь сводится к тому, «у кого хватит терпения дождаться бесславного конца своего врага», написал Медведев. В этой связи он напомнил о разнице исторических масштабов: США существуют 249 лет, тогда как Персидская империя была основана свыше 2500 лет назад.





«Посмотрим лет через 100», — резюмировал зампред Совбеза.





Ранее президент США Дональд Трамп подтвердил начало масштабной военной операции против Ирана, заявив, что она направлена на защиту американских граждан и нейтрализацию угроз на Ближнем Востоке.