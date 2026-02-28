В АТОР заявили, что в Израиле и Иране организованных туристов из России нет, а на остальных направлениях угроза отсутствует

На фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян сообщил о положении российских граждан в зоне конфликта. Согласно его заявлению, организованных туристов из РФ в Израиле и Иране сейчас практически нет. Это обусловлено действующим запретом Минэкономразвития России на реализацию комплексных турпакетов в эти страны.





При этом в Иране число россиян называют «ничтожным» — в последние месяцы визы туда почти не выдавались. В Израиле граждан РФ может быть больше, но все они приехали самостоятельно благодаря безвизовому режиму. По данным российского посольства в Исламской Республике Иран, сведений о пострадавших соотечественниках после утренних ударов не поступало.





Что касается популярных курортов — ОАЭ, Катара и Бахрейна, то никакой угрозы для отдыхающих там нет, заверил вице-президент АТОР.





Российские авиакомпании и Росавиация уже используют привычные обходные маршруты. Как отметил Мурадян, перевозчики давно привыкли работать в таких условиях, поэтому пассажирам стоит быть готовыми лишь к возможным задержкам или увеличению времени в пути.





Утром 28 февраля Израиль при поддержке американской армии нанес серию ударов по объектам в Тегеране, Исфахане и Кередже. Позже президент США Дональд Трамп объявил о начале масштабных действий против Ирана.