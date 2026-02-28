Трамп объявил о начале масштабной военной операции США против Ирана

Президент США Дональд Трамп официально подтвердил начало масштабных действий американских Вооруженных сил против Ирана. По его словам, это решение было принято для защиты американского народа, устранения прямой угрозы войскам и военным базам США за рубежом.





В ходе операции планируется уничтожить военно-морской флот и ракетный арсенал Ирана, а также полностью ликвидировать его ракетную промышленность, заявил Трамп.





Он предложил бойцам Революционной гвардии сложить оружие, пообещав им полный иммунитет. В противном случае, по его словам, им грозит «неминуемая смерть». Американский лидер также призвал иранский народ к свержению своего правительства, назвав это их «единственным шансом» на перемены. Президент США также признал возможность потерь («на войне это случается»), но подчеркнул необходимость этих действий ради будущего.





Согласно источникам, эта военная операция была подготовлена совместно с Израилем и рассчитана на высокую интенсивность ударов в течение первых четырех дней.





Иранские власти в свою очередь заявили, что Иран ответит на атаку по своим территориям в ближайшие часы, пишет РИА Новости со ссылкой на командование Корпуса стражей исламской революции (КСИР).