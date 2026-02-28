Израиль ударил по офису верховного лидера Ирана Али Хаменеи

Израиль атаковал офис верховного лидера Ирана Али Хаменеи, сообщает Reuters. Аятоллы не было в этот момент в Тегеране, он в безопасном месте, пишет агентство. Также поступают сообщения о попытке убийства президента страны Масуда Пезешкиана.





По данным Channel 12 и The Wall Street Journal, за массированной атакой на объекты Исламской Республики стоят совместные силы ЦАХАЛ и Пентагона. Эта операция — результат многомесячного планирования, а конкретный день удара был утвержден союзниками еще несколько недель назад. Утверждается, что в налете участвует американская штурмовая авиация с баз на Ближнем Востоке и палубные истребители как минимум с одного авианосца США.





Взрывы гремят по всему Ирану. Кроме столицы атакованы стратегические зоны в Куме, Кередже, Керманшахе и Исфахане, где расположены ключевые ядерные объекты. Источники The New York Times прогнозируют, что эта кампания будет на порядок мощнее атаки США на Иран в июне 2025 года.





По данным СМИ, «Моссад» организовал массовую рассылку СМС иранцам с призывом «вернуть былую славу страны» и коротким текстом: «Помощь прибыла».





Ранее стало известно, что Израиль нанес так называемый превентивный удар по Ирану. Тель-Авив сразу после этого объявил о введении режима чрезвычайного положения.