Израиль нанес «превентивный» удар по Ирану и объявил режим чрезвычайного положения

Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил о нанесении «превентивного» удара по Ирану. По информации Channel 12, глава ведомства сообщил, что в ближайшее время ожидается ответная атака со стороны Ирана с применением ракет и беспилотных летательных аппаратов.





В Тегеране зафиксировано как минимум три взрыва, о чем указывают местные агентства Fars и Tasnim. Над иранской столицей столбы дыма.





По предварительным данным, ракеты следовали через воздушное пространство Сирии. Позже телеканал Al Jazeera со ссылкой на американского чиновника отметил, что в атаке Израиля на Иран участвуют США. Официально это не подтверждалось.





На всей территории Израиля официально введен режим чрезвычайного положения. В городах включены сирены воздушной тревоги, системы гражданской обороны приведены в полную готовность. Жители получают уведомления о необходимости находиться вблизи укрытий.





В связи с резким обострением ситуации Великобритания начала эвакуацию своих дипломатов из Ирана. В регионе ожидается вторая волна ударов.





Иранская сторона готовит ответные меры, которые могут затронуть гражданскую инфраструктуру, предполагают власти Израиля. Они призывают население отказаться от поездок внутри страны без необходимости.