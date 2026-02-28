Новости
Израиль нанес «превентивный» удар по Ирану и объявил режим чрезвычайного положения
В Тегеране прогремели взрывы, Тель-Авив ожидает ответной атаки ракетами и беспилотниками undefined
Photographer: © Sha Dati (XinHua), Global Look Press

Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил о нанесении «превентивного» удара по Ирану. По информации Channel 12, глава ведомства сообщил, что в ближайшее время ожидается ответная атака со стороны Ирана с применением ракет и беспилотных летательных аппаратов.


В Тегеране зафиксировано как минимум три взрыва, о чем указывают местные агентства Fars и Tasnim. Над иранской столицей столбы дыма. 


По предварительным данным, ракеты следовали через воздушное пространство Сирии. Позже телеканал Al Jazeera со ссылкой на американского чиновника отметил, что в атаке Израиля на Иран участвуют США. Официально это не подтверждалось.


На всей территории Израиля официально введен режим чрезвычайного положения. В городах включены сирены воздушной тревоги, системы гражданской обороны приведены в полную готовность. Жители получают уведомления о необходимости находиться вблизи укрытий.


В связи с резким обострением ситуации Великобритания начала эвакуацию своих дипломатов из Ирана. В регионе ожидается вторая волна ударов.


Иранская сторона готовит ответные меры, которые могут затронуть гражданскую инфраструктуру, предполагают власти Израиля. Они призывают население отказаться от поездок внутри страны без необходимости. 

#израиль #иран #ракетный удар #чрезвычайное положение
