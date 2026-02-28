Новости
«Китайский Новый год в Москве»: сказочные представления на Манежной площади
С 16 февраля по 1 марта столица принимает масштабный фестиваль в честь традиций Поднебесной undefined
Манежная площадь — ключевая локация фестиваля «Китайский Новый год в Москве». Посетить праздник могут все желающие. 

Главным украшением площадки в этом году стала Красная Лошадь — символ года. Здесь также установлены фигуры огромных панд, традиционный китайский дракон и «Поезд желаний» — символический экспресс Москва — Пекин. Эти объекты притягивают внимание жителей и гостей российской столицы.


На главной сцене проходят шоу и сказочные представления, посвященные восточной культуре. Посетители могут увидеть мини-спектакли, встретить героев китайской мифологии в национальных костюмах, посетить тематические фотозоны и уличные интерактивы.


Для тех, кто хочет глубже погрузиться в атмосферу праздника, открыта ярмарка с китайскими угощениями и сувенирами. Также на площади работает традиционная почта: каждый желающий может отправить открытку в любую точку России в красном конверте хунбао.


Пространство оформлено в традиционном стиле с красными фонариками и праздничной иллюминацией. Такая обстановка подходит для тематических фотосессий и прогулок.


Подробный перечень всех мероприятий, время начала представлений и список интерактивных зон доступны на официальном сайте фестиваля.

