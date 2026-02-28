«Китайский Новый год в Москве»: сказочные представления на Манежной площади

Главным украшением площадки в этом году стала Красная Лошадь — символ года. Здесь также установлены фигуры огромных панд, традиционный китайский дракон и «Поезд желаний» — символический экспресс Москва — Пекин. Эти объекты притягивают внимание жителей и гостей российской столицы.





На главной сцене проходят шоу и сказочные представления, посвященные восточной культуре. Посетители могут увидеть мини-спектакли, встретить героев китайской мифологии в национальных костюмах, посетить тематические фотозоны и уличные интерактивы.





Для тех, кто хочет глубже погрузиться в атмосферу праздника, открыта ярмарка с китайскими угощениями и сувенирами. Также на площади работает традиционная почта: каждый желающий может отправить открытку в любую точку России в красном конверте хунбао.





Пространство оформлено в традиционном стиле с красными фонариками и праздничной иллюминацией. Такая обстановка подходит для тематических фотосессий и прогулок.





Подробный перечень всех мероприятий, время начала представлений и список интерактивных зон доступны на официальном сайте фестиваля.