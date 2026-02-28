В Боливии военный самолет с деньгами рухнул на оживленное шоссе, погибли 15 человек

В Минобороны Боливии сообщили, что военно-транспортный самолет C-130 Hercules, следовавший из Санта-Круса в Эль-Альто, потерпел крушение вблизи аэропорта назначения.





Согласно версии Управления гражданской авиации, борт не удержался в пределах взлетно-посадочной полосы, выскочил на скоростное шоссе и столкнулся с проезжавшими автомобилями.





В результате катастрофы погибли 15 человек, еще 28 получили травмы различной степени тяжести — такие данные приводит Минздрав страны.





Глава пожарной службы добавил, что из восьми членов экипажа семь остались живы, а один человек на данный момент числится пропавшим без вести.





Во время падения из фюзеляжа рассыпались новые денежные купюры, которые военный самолет транспортировал по заказу Центрального банка. Место происшествия быстро окружили люди, пытавшиеся собрать разлетевшиеся по дороге деньги. Ситуация вынудила сотрудников полиции применить слезоточивый газ для разгона мародеров, в итоге 12 человек были задержаны.





В Центробанке поспешили уточнить, что собранные банкноты не имеют законной платежной силы, так как они еще не прошли обязательную процедуру регистрации в ведомстве.





На месте крушения самолета продолжают работать экстренные службы и следственные группы.