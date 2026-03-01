«Китайский Новый год в Москве»: гастрономическое путешествие

«Здравствуйте! Я представляю павильон «Мистер хот малатан». Поздравляю всех с Новым годом! Желаю успехов, здоровья! Наша компания впервые участвует в мероприятии на Красной площади. Мы надеемся, что вы нас поддержите» — поделился участник из Китая.





Некоторые посетители фестиваля китайской кухни приходят не в первый раз, чтобы вновь попробовать полюбившиеся блюда. Одна из гостей рассказала, что они с семьей посещают фестиваль уже второй год, чтобы сравнить впечатления. Особенно женщину впечатлила «убегающая лапша».





Другая посетительница поделилась, что тоже пришла на праздник не первый раз. В прошлый раз она брала малатан с креветками, а в этот взяла с говядиной.





Юные гости тоже находят угощения по душе. Одна девочка рассказала, что приехала на китайскую локацию на Красной площади на каникулах. Ей очень нравится атмосфера.





На ярмарке также представлены необычные десерты. Участница фестиваля рассказала, что в ассортименте есть жареное молоко со сгущенкой.





Подробный перечень всех мероприятий, время начала представлений и список интерактивных зон доступны на официальном сайте фестиваля.